"Guida all'ascolto" a Varigotti: "La Traviata" di Verdi

Venerdì 23 ottobre alle ore 21,00 presso la sede in via Aurelia 233 a Varigotti, l'Accademia Musicale riapre al pubblico per le serate di Guida all'ascolto che ritornano con una delle opere più conosciute di Giuseppe Verdi: "La Traviata".

Rivivremo insieme la vicenda di Violetta, Alfredo e la loro passione travolgente. Apprezzeremo quest'opera ascoltandone i brani più famosi accompagnati dai commenti del Maestro Mattia Pelosi, cantante lirico.