Nuova ordinanza anti Covid: la diocesi di Savona-Noli annulla due appuntamenti nel duomo di Savona

"La Diocesi comunica che, per ragioni di sicurezza e opportunità, visto l’evolversi della situazione sanitaria e considerate le nuove norme anche a livello regionale, ha deciso di annullare e rinviare a data da destinarsi il previsto incontro di domani sera (giovedì 22 ottobre, ndr) in Duomo dedicato al Sinodo per l’Amazzonia e promosso nell’ambito della Giornata missionaria e in preparazione alla Marcia nazionale per la Pace in programma il 31 dicembre a Savona".

Lo comunica in una nota la stessa diocesi guidata da monsignor Marino: "L’appuntamento, che avrebbe visto la presenza di padre Mario Menin, saveriano e direttore della rivista 'Missione oggi', e di Mauro Castagnaro, giornalista specializzato sulla realtà economica, sociale, politica ed ecclesiale dell’America latina, come accennato, sarà riprogrammato appena le condizioni generali ne consentiranno lo svolgimento".

"Per le stesse ragioni - prosegue la nota stampa - è stato annullato il concerto dedicato a Duke Ellington, promosso dall’associazione Rossini in collaborazione con la Cattedrale di N.S. Assunta e l’Ufficio beni culturali della Diocesi, che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 29 ottobre sempre in Duomo".