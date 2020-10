Il Comune di Cengio annuncia nuovi provvedimenti anti-Covid

Rende noto il Comune di Cengio:

"Al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19, a far data da lunedì 2 novembre 2020 l'accesso agli uffici comunali sarà possibile dopo contatto telefonico e/o contatto di posta elettronica e solo ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario essere fisicamente presenti per l'erogazione del servizio.

Per l'accesso in Comune sarà altresì richiesta la compilazione di un’autodichiarazione (scaricabile sul sito istituzionale e/o reperibile all’ingresso del Comune) senza la quale l’accesso agli uffici comunali non sarà consentito.

Maggiori informazioni qui: https://comune.cengio.sv.it/?p=3109

Inoltre, con ordinanza n. 54/2020 del 29/10/2020, in vigore da lunedì 2 novembre 2020 e fino al 24 novembre 2020, il Sindaco Francesco Dotta ha disposto la preclusione al pubblico della biblioteca comunale, della palestra comunale e di Palazzo Rosso e la sospensione di tutte le attività sportive, di gruppo ed individuali".

Il testo completo dell'ordinanza è consultabile qui: https://comune.cengio.sv.it/?p=3106