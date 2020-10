Criticità sulla Statale 334, riunione in Prefettura tra i sindaci e Anas: programmati gli interventi

Una riunione in videoconferenza con la Prefettura per fare il punto sulla strada statale 334 che a causa delle alluvioni degli ultimi anni è stata al centro di diversi cedimenti.

I sindaci dei comuni attraversati dall'ex strada provinciale, Maurizio Garbarini di Albisola Superiore, Marina Lombardi di Stella, Matteo Camiciottoli di Pontinvrea e Daniele Buschiazzo di Sassello, davanti al Prefetto Antonio Cananà hanno illustrato le diverse criticità presenti e sono stati rassicurati da Anas sulle tempistiche e i futuri interventi da mettere in atto.

Investimenti che si attestano intorno a diversi milioni di euro principalmente nella zona della Maddalena, per il ponte di Santa Giustina, tra il Salto e Santa Giustina e nei diversi cedimenti dove sono presenti i diversi semafori sulla strada.

Le asfaltature invece dovrebbero partire a breve e concludersi entro la primavera.

È stata evidenziata anche la criticità legata all'imponente passaggio dei mezzi pesanti, un problema che i cittadini lamentano da anni.

"Speriamo che si possa giungere in futuro ad una viabilità alternativa importante ecosostenibile compatibile con l'ambiente, una 334 Bis, come nel valbormidese che permetta ai camion di passare ma non a creare problemi in una zona residenziale e in una strada che è particolarmente affaticata" spiega il sindaco di Stella Marina Lombardi.