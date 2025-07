Strade savonesi alla prova del primo vero fine settimana da "bollino rosso": code e rallentamenti sparsi, in particolare in A10

Primo vero fine settimana da "bollino rosso" sulle strade e autostrade della Liguria, con il Savonese che non sta facendo assolutamente eccezione, in questo che è stato segnalato come il primo grande esodo dell’estate 2025.

Con l’ultimo week end di luglio, il traffico si è intensificato fin dalla tarda mattinata, con code e rallentamenti già in formazione nel primo pomeriggio di domenica lungo le principali direttrici, in particolare in direzione dei grandi centri del Nord con le autostrade principali "sorvegliate" per i rientri dal ponente.

E proprio in direzione Savona, nel tratto interessato dal principale flusso compreso tra Feglino e Spotorno, un incidente verificatosi poco dopo le 15 ha causato i primi veri incolonnamenti (IN AGGIORNAMENTO).

Intanto, secondo quanto previsto dai concessionari stradali e autostradali, la nostra regione è stata una delle maggiormente interessate dal traffico. La viabilità ordinaria è sotto osservazione, in particolare la via Aurelia, dove restano attivi cinque cantieri inamovibili attivi in varie zona dell'arco regionale, tra cui quello di Capo San Donato a Finale Ligure, dov'è attivo un bypass con senso unico alternato.

Per ridurre i disagi, anche in vigore per la giornata di domenica il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22, mentre sulle autostrade è attivo il piano estivo di riduzione cantieri concordato tra Regione Liguria, MIT, Anci e concessionarie.

Questa settimana, da domenica 20 a ieri (sabato 26 luglio, ndr), i sensori attivi del sistema di monitoraggio traffico della rete stradale Anas hanno registrato oltre 70,5 milioni di transiti, lo 0,5% in più rispetto alla stessa settimana del 2024. Gli incrementi maggiori rispetto all'anno precedente sono stati registrati sulle strade di montagna (+2,5%) e, su tutta la rete, nella giornata di domenica.

Dal 1° luglio è infatti partito lo sgombero progressivo delle lavorazioni più impattanti, che proseguirà fino a fine settembre (dopo il Salone Nautico), con lo stop completo ai cantieri su molte tratte da inizio agosto, salvo lavorazioni urgenti.

Sulle tratte di Concessioni del Tirreno (A10 e A12), da venerdì scorso e fino a inizio settembre non sono più presenti cantieri in orario diurno. Per quanto riguarda Autostrada dei Fiori, la A6 Torino–Savona garantisce due corsie aperte verso il mare ogni fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 della domenica.

Restano invece alcune criticità sulla A7, dove è ancora attivo un restringimento di carreggiata all’altezza dello svincolo di Busalla. Qui, a partire dall’11 agosto, sarà attivata una fase zero dei lavori di adeguamento delle gallerie Giovi e Campora, con chiusura della rampa di uscita per chi proviene da Milano. In questi giorni, Aspi assicura un presidio rafforzato e la disponibilità delle due corsie sulla parallela A26, per facilitare l’accesso a Genova Voltri.