Riva Ligure – “Sale in Zucca”: giovedì 31 luglio la Liguria protagonista con Fulvio Damele e Stefano Pezzini

Dopo gli apprezzati incontri con Enrico Beruschi e Alessandro Di Battista, giovedì 31 luglio sarà la volta di un evento interamente dedicato alla Liguria, con due ospiti d’eccezione: Fulvio Damele e Stefano Pezzini.

L’appuntamento è fissato in piazza Matteotti, con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero, come da tradizione della manifestazione.

Fulvio Damele presenterà il suo avvincente romanzo “La partita fantasma”, una spy story ambientata tra la Riviera ligure e contesti internazionali nel difficile passaggio tra la Seconda guerra mondiale e il dopoguerra. Tra intrighi, missioni segrete, amori, amicizie e un carico di carburante misteriosamente scomparso, il libro racconta una storia coinvolgente in cui si intrecciano spionaggio, sport, memoria storica e giovani eroi, in un crescendo di colpi di scena.

Stefano Pezzini, invece, accompagnerà il pubblico “Sull’onda del gusto ligure”, un viaggio appassionante nella tradizione gastronomica della regione. Il libro – impreziosito dalla collaborazione con lo chef stellato Claudio Pasquarelli – è il frutto di oltre cinquant’anni di ricerca e passione per i sapori autentici. Tra ricette rivisitate, prodotti tipici, aneddoti curiosi e un capitolo dedicato ai vini liguri, l’opera celebra la cucina povera, genuina e ricca di storia del territorio.

La rassegna “Sale in Zucca” continuerà per tutto il mese di agosto, fino a mercoledì 28, con un calendario fitto di incontri. Sul palco si alterneranno scrittori, giornalisti, attori e protagonisti del mondo della cultura, pronti a dialogare con il pubblico in un clima informale e coinvolgente. Tutti gli appuntamenti si terranno in piazza Matteotti, sempre alle 21.15 e con ingresso gratuito.

Un’occasione preziosa per vivere la cultura sotto le stelle, tra libri, parole e sapori di Liguria.

Questo il programma completo

Venerdì 8 agosto: Antonio Padellaro “Antifascisti Immaginari”

Antifascisti Immaginari di Antonio Padellaro contrappone gli eroi veri della Resistenza ai teatrini mediatici sull’eredità del fascismo. Tra immagini storiche e polemiche attuali, il libro denuncia l’ipocrisia politica e televisiva. Con un’introduzione di Marco Travaglio, smaschera le finzioni del dibattito pubblico.

Giovedì 21 agosto: Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto: Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale.