Coronavirus, la giunta sospende per quest'anno il Lunapark al Prolungamento

A causa dell'emergenza Coronavirus è stato sospeso il classico appuntamento con il Lunapark di Savona che avrebbe dovuto prendere vita dal 28 novembre al 31 gennaio.

Questa la decisione della giunta comunale visto che l'evento richiama soprattutto nel periodo natalizio un numero considerevole di cittadini, in particolare, giovani con l'afflusso anche di persone provenienti da comuni o province limitrofi, con evidenti rischi di assembramento.

L'evento poi si svolge nella zona del Prolungamento a mare nella quale non è possibile contingentare gli accessi.

E' stata sospesa inoltre l'autorizzazione per il posizionamento dei tappeti elastici in piazza Marco Biagi dal 2 novembre 2020 al 24 gennaio 2021. La decisione, come spiegato nella delibera, è stata presa in anticipo a tutela delle attività economiche e delle esigenze familiari e personali degli esercenti dello spettacolo viaggiante.