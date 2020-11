Noli: ordinanza per porre fine ai disservizi elettrici. Il sindaco: "Situazione intollerabile"

Disservizi alla rete elettrica nel Comune di Noli: il sindaco Lucio Fossati ricostruisce in modo sintetico la cronistoria dei fatti ed emette in merito una ordinanza sindacale.

Spiega il Primo cittadino nolese: “Ora non è più nè comprensibile nè tollerabile! Che sia prontamente ripristinata l’illuminazione pubblica in quelle numerose parti dell’abitato Nolese ad oggi e da oltre 20 giorni “al buio”.

C irca alla metà di ottobre c.a. si è verificato una guasto ad una linea di distribuzione dell ’ energia elettrica che partendo da un quadro di consegna posto in prossimità della galleria paramassi alimenta buona parte del centro storico e via Defferrari.

Una fitta (e kilometrica) concentrazione di cavi che corrono sulle facciate delle case confondendosi tra varie tipologie di utenze.

Nel corso degli anni, contestualmente ad interventi di rifacimento della pavimentazione è conseguit a una progressiva dismissione degli stessi e sostituiti con linee interrate di distribuzione comunali perfettamente funzionanti.

Purtroppo, buona parte degli impianti del centro storico ed a monte dell’abitato, risultano ancora in gestione promiscua con linee aeree Enel obsolete e lampioni comunali in buone condizioni e di recente sostituzione.

A seguito delle numerose richieste avanzate alla Soc. Enel Sole che gestisce parte degli impianti e linee di cui in premessa (da non confondersi con E-Distribuzione societ à che gestisce le linee per l ’ approvvigionamento dell ’ energia elettrica) la Stessa ha dichiara to che la linea oggetto di guasto non rientra in capo alla soc. Enel Sole e, pertanto, non ritiene Suo compito intervenire.

In tale complessa situazione, mai preceduta da guasti analoghi, l’Amminis tra zione Comun a le – nelle more di ogni verifica ed approfondimento di quanto dichiarato da Enel Sole ed a prescindere dall ’ individuazione delle responsabilit à del soggetto proprietario delle linee - ha disposto attraverso ordinanza sindacale una minuziosa ricerca guasto da estendersi a tutta la rete con l’ausilio della concessionaria degli impianti comunali RC Energia al fine ripristinare con urgenza ed in via definitiva l’avvilente e insostenibile situazione di “buio” in molte parti dell’abitato Nolese.