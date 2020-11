Coronavirus, in Liguria 1052 nuovi positivi su 6619 tamponi

Migliora rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi effettuati nella nostra regione (uno ogni 6,29) in virtù dei 6.619 test eseguiti che hanno confutato 1.052 contagiati dal Covid-19.

In Asl 2 savonese sono stati 45 i nuovi casi di cui 11 da contatti di caso confermato, 32 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono stati 98 i nuovi casi di cui 35 da contatti di caso confermato e 63 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 838, di cui 230 da contatto di caso confermato, 607 da attività di screening e uno da rientro viaggio. In Asl 4 (Levante) sono stati 11, di cui 3 da contatto di caso confermato e 8 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 60 di cui 32 da contatto di caso confermato e 28 da attività di screening.

I morti segnalati, in un lasso di tempo compreso tra il 25 ottobre e il 1° novembre sono 20, di cui quattro nel savonese: un uomo di 86 anni deceduto il 29 ottobre all'ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga, una donna di 89 anni deceduta il 29 ottobre all'ospedale San Paolo di Savona, un uomo di 82 anni deceduto il 31 ottobre all'ospedale di Albenga e un uomo di 80 anni deceduto l'1 novembre presso il nosocomio di Savona. Gli altri: 2 in provincia di Imperia, uno a Sestri Levante, uno a Lavagna e gli altri a Genova.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 457.185 (+6.619)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 30.995 (+1.052)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.514 (+189)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 27.481 (+863)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.635 (+378)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.118 (+47)

Savona 1.320 (-32)

Genova 9.521 (+327)

La Spezia 1.758 (+15)

Residenti fuori regione o estero 295 (+69)

Altro o in fase di verifica 623 (+23)

Totale 14.635 (+378)

Ospedalizzati: 1.211 (+21) | 64 (+7) in terapia intensiva

Asl 1 - 93 (+7) | 6 (+3) in terapia intensiva

Asl 2 - 132 (+15) | 6 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 324 (+5) | 14 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 154 (+3) | 10 (+2) in terapia intensiva

Evangelico - 70 (+2) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 24 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 208 (-11) | 9 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 109 (+3) | 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 9 (-1) | 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.618 (+514)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 14.550 (+654)

Deceduti: 1.810 (+20).