Calice, cinque positivi al Covid e una decina in isolamento. Il sindaco Comi: "Ringrazio chi, per senso civico e responsabilità, lo ha comunicato"

Nei giorni scorsi il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, aveva aggiornato tramite la pagina Facebook del comune la cittadinanza sulla situazione del contagio da Covid19, sottolineando come tuttavia mancassero comunicazioni ufficiali da parte di ASL.

"Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto con questo messaggio ringraziare i cittadini che in questi ultimi giorni dopo la mia comunicazione di pochi giorni fa mi hanno contattato per informarmi e poi aggiornarmi sulla loro condizione in termini di isolamento preventivo o di positività rilevata" ha scritto quest'oggi, sempre sul noto social network, il sindaco. "Li ringrazio per il senso civico dimostrato e per la responsabilità che hanno avuto nei confronti della comunità intera".

"Proseguono a livello formale - aggiunge Comi - le mie richieste per avere corrette ed adeguate comunicazioni dagli organi competenti ma in attesa di avere una risposta in tal senso è ora possibile fare un primo quadro della situazione nel nostro comune. Dalle informazioni avute al momento a Calice Ligure si contano cinque persone positive mentre sono una decina quelle in isolamento preventivo, fortunatamente in tutti questi casi non si rilevano situazioni critiche per la loro salute".

"E' chiaro a tutti che la situazione sia in continuo mutamento e quindi questi numeri saranno inevitabilmente aggiornati nei prossimi giorni" assicura il primo cittadino. "Spero che questo mio aggiornamento possa far riflettere tutti sul fatto che non esista luogo o comune purtroppo esente da possibili contagi e ricordare anche ai più dubbiosi che è purtroppo ancora lontana la fine di questo difficile momento e che oggi sia ancora più importante rispettare le indicazioni fornite ormai da mesi su come proteggere sè stessi e gli altri da un possibile contagio".

"Fatelo per voi stessi e per gli altri e fatelo anche per rispetto verso le attività commerciali che con grande fatica cercano di far rispettare tali indicazioni per poter sperare di continuare a lavorare seppur a basso regime" aggiunge nel suo post il sindaco Comi.

Che poi conclude: "Sperando di essere in grado al più presto di confrontare i dati in mio possesso con quelli ufficiali e quindi di poter avere informazioni ancora più precise in merito vi rimando ad un prossimo comunicato tra qualche giorno".