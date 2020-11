Parco di piazza IV Novembre a Millesimo: la giunta Picalli progetta il restyling

Il comune di Millesimo progetta la riqualificazione del parco urbano di piazza IV Novembre. Nel giorni scorsi la giunta Picalli ha deliberato un primo indirizzo per il restyling della zona, avente una superficie di 4.500 mq e situata nei pressi del palazzo comunale.

"Tale area nel corso degli anni è andata via via a degradarsi - si legge nella delibera di giunta - diventando poco consona allo sfruttamento da parte della cittadinanza, nonostante la presenza di strutture ricreative quali il parco giochi per bambini".

Il progetto dell'amministrazione comunale è quello di realizzare un'area attrezzata 'viva'. Un fulcro sociale e ricreativo, nonché un luogo di raccordo tra il centro storico e il resto del perimetro urbano.

Per raggiungere tale obiettivo, la giunta ha approvato anche un protocollo d'intesa con l'ordine degli architetti per l'attivazione di iniziative di collaborazione e supporto finalizzate alla realizzazione di un concorso pubblico di idee.