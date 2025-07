Cantieri Solimano a Savona: da rivedere la parte del collegamento tra l'area privata e la spiaggia, incontro in Comune

Il progetto doveva essere presentato mesi fa ma se ne parlerà nelle prossime settimane. Prosegue, anche se più lentamente del previsto, l'iter del progetto di riqualificazione degli ex cantieri Solimano che saranno oggetto di un incontro tra proprietà e Comune nei prossimi giorni.

La società proprietaria dell'area, dell'imprenditore Fresia, ha protocollato l'aggiornamento sia alla normativa del Puc che del Piano Urbanistico Operativo, dopo la richiesta da parte del Comune di portare avanti le due cose contestualmente. Negli elaborati consegnati a Palazzo Sisto c'è però da rivedere, secondo l'amministrazione, il collegamento tra l'area privata e la spiaggia e con i due tratti di spiaggia già realizzati. Questa parte verrà approfondita, appunto in un prossimo incontro.

Il collegamento dell'area privata con la spiaggia e la realizzazione della parte di passeggiata a raso sul mare è prevista nel progetto di riqualificazione degli ex cantieri Solimano. E' a carico del privato la realizzazione del tratto di passeggiata corrispondente agli ex cantieri e, la messa in sicurezza idraulica del rio Molinero e del rio San Cristoforo, che consentiranno la riduzione del rischio idraulico in tutto l'abitato retrostante.

Una volta che saranno chiarite anche le parti critiche e consegnato il progetto, si potrà avviare la discussione in giunta e in consiglio e l'iter di approvazione con il successivo rilascio dei permessi a costruire.

Sono previsti due edifici di sei piani ciascuno, con un piano terra destinato a laboratori per attività riabilitative della facoltà di Fisioterapia del Campus di Legino. Sempre per l'Università sono previsti spazi dedicati agli sport del mare e alla facoltà di Scienze Motorie. Complessivamente, i palazzi occuperanno circa 3.300 metri quadrati.