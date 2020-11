Chiusura punto nascite al Santa Corona, Grande Liguria attacca: "Dopo gli anziani 'non indispensabili' ora tocca ai neonati?"

"In queste ore, qualche organo di stampo ha fatto circolare la voce, alla quale non crediamo, della chiusura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure per fare posto ad un punto Covid. Considerata l'importanza dell'argomento, chiediamo una smentita pubblica immediata da parte del Governatore Toti. L'iniziativa sarebbe del resto incredibile: da Imperia a Savona, distanti tra loro 70 Km, non vi sarebbe più un punto nascite". Cosi commenta in una nota Grande Liguria.

"Sarebbe un atto di smantellamento della sanità pubblica insopportabile, che andrebbe a colpire le fasce più deboli della popolazione: le mamme che debbono partorire, i nascituri ed i neonati. Oltretutto, vista la tempistica, l'emergenza dell'epidemia di Covid 19 sembrerebbe solo un pretesto per dare corso al programma di privatizzazione della sanità ligure, dato che la Regione ha avuto tutto il tempo, da maggio, per attivare posti letto Covid 19 e nuove terapie intensive".

"Se fosse vera questa notizia incredibile, ancora una volta noi di Grande Liguria dovremmo dire: l'avevamo detto in campagna elettorale che Alisa era da chiudere e il suo commissario da mandare subito a casa" conclude.