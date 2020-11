Chiusura punto nascite del Santa Corona, Brunetto (Lega): "Decisione dolorosa di Asl e Alisa, ma soluzione assolutamente temporanea"

"Una decisione dolorosa, presa da Asl in concerto con Alisa, che in questo momento si rende indispensabile per supplire a una carenza importante di personale infermieristico e che è da considerarsi assolutamente temporanea". Così Brunello Brunetto, consigliere regionale, sulla imminente chiusura del punto nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"La decisione è di Asl e di Alisa - prosegue Brunetto - personalmente ne sono stato informato e dalle informazioni che ho raccolto garantisco che si tratterà di una soluzione assolutamente temporanea e che non appena ci sarà la possibilità di recuperare personale infermieristico sarà una dei primi reparti ad essere riattivati. Purtroppo questa emergenza Covid è diversa da quella precedente ed è un'emergenza che vede un grosso numero di pazienti positivi arrivare in contemporanea presenza di pazienti senza patologie legate al virus: una doppia affluenza numerosa che rende tutto più complicato".

"Per quanto riguarda il punto nascite, al momento verrà spostato su Savona tranne un'attività ambulatoriale che rimane attiva così come il preisidio ostetrico per parti in urgenza o taglio cesareo. A tal proposito chiederò che venga generato un documento che spieghi al meglio la nuova soluzione in modo tale che le persone vengano informate in maniera chiara sul dove rivolgersi a seconda delle necessità" conclude infine il consigliere regionale.