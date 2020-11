I migliori smart tv di Philips da 32 fino a 55 pollici

Al giorno d’oggi, l’intrattenimento televisivo ha fatto passi da gigante rispetto a un tempo. Le innovazioni in questo settore sono velocissime, rendendo obsoleto un televisore di soli 3 – 4 anni fa. La novità degli ultimi tempi è la smart tv, tradotto come televisione intelligente. Si tratta di un dispositivo dotato di connettività wireless per collegarsi al modem di casa senza usare cavi. Diventa quindi possibile accedere alla rete internet. Non si tratta però di un sistema per navigare, almeno non solo. grazie alla connessione, si può accedere a tanti nuovi contenuti televisivi. Infatti, ci sono funzionalità in più dei canali tradizionali come rivedere i programmi dall’inizio o del giorno prima. Non è finita qui perché con la connessione web si può accedere ai servizi di streaming on-demand.

Tra i Migliori Smart Tv in circolazione, abbiamo selezionato quelli della Philips perché da sempre si distingue per caratteristiche tecniche molto avanzate, garantendo un’esperienza visiva senza paragoni.

Philips 7300 series 43PUS7304/12

Il primo smart tv che vediamo è dei 43 pollici che fa parte della serie 7300. Ha un design molto curato grazie alla scelta del colore bianco e ai profili molto sottili. Sul retro sono presenti gli attacchi per appendere il televisore al muro con appositi sostegni, venduti separatamente. Il sistema che retroillumina lo schermo consente di vedere lo schermo anche se la stanza è al buio o c’è un riflesso. La risoluzione è 4K UHD per immagini nitide e perfette anche durante scene di azione.

Philips 6800 series 43PUS6814/12 43”

Tra i top smart tv Philips abbiamo selezionato questo modello da 43 pollici, una misura già abbastanza grande che soddisfa gli appassionati di film, serie tv e documentari. Philips ha da sempre puntato molto sulla retroilluminazione per non affaticare la vista. Lungo il margine sono posizionati dei led intelligenti che assumono la colorazione dell’immagine sullo schermo.

Vanta una risoluzione 4K Ultra HD con 3840 x 2160 pixel. Oltre all’immagine, anche il suono è molto curato grazie a sistemi Dolby. Alexa è già presente tra le app disponibili e si possono aggiungere tutte quelle che si desidera come Netflix, Disney +, Amazon Prime Video etc.

Philips 32P fs5803/12

La smart tv Philips 32P fs5803/12 sebbene più piccola delle precedenti, ha funzionalità addirittura maggiori. Lo schermo è 32” è di grande impatto estetico grazie al fatto che è ultra sottile. Ha una risoluzione Full HD, perciò leggermente inferiore, ma di grande qualità. Ovviamente, anche questo modello è dotato di connettività wireless per accedere a un mondo di contenuti audio-televisivi incredibile.

Philips 55PUS7504 55”

Se il modello di prima era più piccolo, questo televisore è uno di più grandi. La diagonale dello schermo misura 55 pollici, cioè quasi 140 cm. È l’ideale per uno spazio di grandi dimensioni come un ampio living oppure un open space. Vanta una risoluzione 4K UHD per immagini nitide, colori brillanti e un’ottima profondità grazie al contrasto ottimizzato. Grazie al sistema Android Tv, si può avere accesso a tutte le principali piattaforme di streaming.