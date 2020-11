Incontro su ospedale Cairo e sanità in Val Bormida: i sindacati scrivono una lettera per sollecitare la Regione

Questa mattina le rappresentanze sindacali savonesi di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera al presidente del Distretto Socio Sanitario della Valbormida, nonché sindaco di Cairo Paolo Lambertini e ai 19 primi cittadini del distretto, per chiedere di sollecitare il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a calendarizzare l'incontro richiesto lo scorso 31 ottobre per discutere dei problemi della sanità in Val Bormida e dell'ospedale di Cairo".

"Questa azione si è resa necessaria visto la mancanza di risposte da parte della Regione Liguria, in relazione alle tante sollecitazioni che il territorio ha manifestato in questi ultimi mesi sulle tematiche socio sanitarie dell'entroterra" attacca il segretario provinciale Cgil Andrea Pasa.

"La Regione si è totalmente disinteressata dei problemi socio-sanitari della Val Bormida. In tutta la Regione il sistema sanitario arranca per le scelte messe in campo da parte della giunta Toti. Oggi i posti letto Covid negli ospedali della Provincia di Savona sono 180, mentre gli ospedalizzati più di 190" conclude Pasa.