Anche Alassio dice no allo spostamento del punto nascite di Santa Corona

"Siamo consapevoli - spiegano dall'Amministrazione Melgrati Ter - della necessità di mettere in atto le strategie più efficaci nella lotta al Coronavirus, ma viviamo in una realtà dove soluzioni annunciate come temporanee hanno il fastidioso uso di divenire definitive, e questo non possiamo permetterlo. Il punto nascite dell'Ospedale Santa Corona con i reparti di ginecologia e ostetricia, è il riferimento per un territorio molto vasto che comprende tutta l'area costiera da Andora a Finale Ligure e il relativo entroterra. Non si può pensare di togliere in via definitiva questo fondamentale servizio".