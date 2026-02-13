Il Punto Prelievi Mobile porta gli esami del sangue nei paesi della Val Bormida: 5 tappe dal 16 al 20 febbraio

Il Punto Prelievi Mobile di Asl 2 continua il suo percorso itinerante nei piccoli comuni dell’entroterra savonese. Anche nella settimana che va dal 16 al 20 febbraio sono previste 5 tappe, una al giorno, per consentire agli abitanti dei piccoli centri della Provincia- in particolare della Val Bormida- di avere una soluzione supplementare e alternativa per eseguire gli esami del sangue.

Lunedì 16 febbraio l’unità mobile con a bordo gli operatori sanitari di Asl 2 sarà a Mallare, martedì 17 febbraio a Dego, mercoledì 18 febbraio a Millesimo, giovedì 19 febbraio a Piana Crixia e venerdì 20 febbraio a Massimino. Tutti gli appuntamenti verranno programmati dalle 9.30 alle 10.30 del mattino.

I prelievi effettuati su mezzo mobile (camper) possono essere prenotati attraverso tutti i consueti canali del Sistema Sanitario Regionale e in particolare: tramite il medico di medicina generale; presso le farmacie abilitate; online sul portale prenotosalute.liguria.it; tramite l’applicazione Salute Simplex; contattando il call center regionale al numero 010 5383400; recandosi agli Sportelli polifunzionali.

Per le persone non esenti dal ticket, il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente prima della prestazione presso gli sportelli Asl 2,con il sistema TicketWeb o tramite PagoPA.

Non è possibile pagare il ticket direttamente sul camper il giorno del prelievo, in quanto gli operatori non sono dotati di cassa.È quindi necessario presentarsi all’appuntamento già in possesso della ricevuta di pagamento, che potrà essere richiesta al momento dell’accettazione.

Per i prelievi eseguiti a bordo del mezzo mobile di Asl 2 è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione degli esami eseguiti presso gli ospedali, grazie ad un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno conferiti per l’analisi.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (Asl 2) di ATS, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane. L’obiettivo è colmare la distanza tra servizi sanitari e cittadini, facilitare e ampliare le possibilità di accesso alle prestazioni, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili e gli anziani.

"Si consiglia di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook (www.facebook.com/asl2savonese) di Asl 2 per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui comuni interessati nelle settimane successive. Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione", commentano dall'Asl 2.