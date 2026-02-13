Sala tolta al Ppi di Albenga, Tomatis: "Importante parlare di modulabilità e condivisione degli spazi"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis da sempre in prima linea sul tema sanità e per la valorizzazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia ha partecipato oggi ad un incontro convocato dal sindaco di Savona Marco Russo e al quale hanno partecipato i sindaci delle città sede di ospedale della provincia e il Presidente della Provincia.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Il confronto con i dirigenti dell’Asl e con tutto il personale sanitario dell’ospedale di Albenga è costante, così come è continuo il dialogo con i cittadini. Non appena è emersa la notizia relativa alla destinazione di una sala del Ppi alla Casa di Comunità mi sono prontamente attivato per approfondire la situazione e individuare possibili soluzioni. Ritengo che la strada migliore possa essere quella della modulabilità e condivisione degli spazi: la sala potrebbe essere utilizzata dal Punto di Primo Intervento nei momenti di maggiore afflusso — penso in particolare ai periodi estivi o a situazioni che richiedano attenzioni specifiche per determinati pazienti — e restare, negli altri momenti, a disposizione della Casa di Comunità, che rappresenta comunque un servizio importante e utile per cittadini e utenti".

"In questo momento, ed è quanto ho ribadito anche nell’incontro odierno credo sia fondamentale partire da un dato oggettivo: l’ospedale di Albenga sta funzionando e, grazie alle sue caratteristiche di funzionalità e modernità, si conferma una struttura di fondamentale importanza. È su questo che occorre aprire una riflessione seria e approfondita a livello locale e regionale. Come abbiamo più volte sottolineato, gli ospedali devono operare in sinergia e in modo complementare, valorizzando al meglio le risorse disponibili e mantenendo — risultato che per Albenga abbiamo ottenuto grazie all’impegno unanime della nostra comunità — un presidio certo per le emergenze negli ospedali territoriali".

"È altresì fondamentale, come ribadito anche oggi, che le ambulanze – naturalmente, nei casi meno gravi (codici verdi e bianchi) – siano inviate al Ppi dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Questa scelta è fondamentale non solo per indirizzare i pazienti verso l’assistenza più adeguata, secondo la valutazione del medico del 118 e con il supporto dei volontari delle pubbliche assistenze, come peraltro è sempre avvenuto e dovrebbe continuare ad avvenire, ma anche per non lasciare scoperto il territorio. Oggi, grazie al costante impegno in questa direzione, l’Ospedale di Albenga ha più servizi rispetto a qualche anno fa, ma il percorso di valorizzazione deve essere continuato e potenziato".