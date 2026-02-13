Pietra, Padel in carrozzina, all'Unità Spinale del Santa Corona una giornata di sport e inclusione

"Siamo lieti di annunciare che la nostra Unità Spinale ospiterà una giornata dedicata al padel in carrozzina — uno sport semplice, divertente e inclusivo, pensato per le persone che desiderano riscoprire il movimento, l’energia e la socialità dopo una lesione del midollo spinale".

L'appuntamento, annunciato dal primario dell'Unità spinale del santa Corona, è per venerdì 17 aprile.

Il padel è uno sport unico: si gioca in uno spazio contenuto, è facile da apprendere e consente a persone con e senza disabilità di condividere lo stesso campo, secondo le stesse regole. "Per molti atleti in carrozzina – spiega Massone - diventa un’esperienza di libertà, motivazione e appartenenza".

A seguito di un incontro con Pippo Galliano, fondatore del Para Padel Project, che presenterà l’iniziativa e dialogherà con il pubblico, professionisti sanitari e pazienti si sposteranno presso un campo nelle vicinanze per una sessione pratica. L’obiettivo è permettere ai pazienti attuali ed ex pazienti di divertirsi, scoprire questo sport e vivere insieme una nuova esperienza.

"Questa iniziativa – conclude Massone - riflette pienamente la mission della nostra Unità Spinale: promuovere autonomia, benessere e qualità della vita; riconoscere lo sport come potente strumento di riabilitazione, inclusione e partecipazione; creare opportunità di relazione, motivazione e crescita personale".