Antonio Piccione (Fratelli d'Italia Finale Ligure) sul Punto Nascite a Santa Corona: "Terminata l'emergenza tutto deve tornare alla normalità"

Anche il Circolo Finalese di Fratelli d'Italia esprime le proprie preoccupazioni relativamente al trasferimento del Punto Nascite dall'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure al San Paolo di Savona.

Spiega dettagliatamente il presidente di Circolo, Antonio Piccione: "Come premessa voglio esprimere gratitudine all'amica e collega Silvia Rozzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Pietra Ligure, che è stata la prima persona a sollevare il problema in consiglio comunale, proprio nella città che ospita il Santa Corona.

Dopodiché - prosegue Piccione - chiedo che si analizzi lucidamente il quadro generale. Noi, di Fratelli d'Italia di Finale Ligure, capiamo la situazione di emergenza legata alla pandemia, ma chiediamo che al termine di questo periodo difficile tutto possa ritornare alla normalità".

Conclude Piccione: "Il Punto Nascite di Santa Corona ha una rilevanza logistica irrinunciabile. In un territorio come la Liguria, con tutte le sue difficoltà e limitazioni a livello infrastrutturale dettate dalla conformazione del territorio, non si può pensare di lasciare priva di un punto nascite un'area vasta come quella da Andora fino a Savona. In caso di paralisi estiva legata al traffico e ai rientri o invernale per eventuali frane o altri disagi portati dal maltempo, le conseguenze sarebbero inimmaginabili".