Castellazzi (Verdi): "La caccia non è un'attività sportiva"

"I Verdi ribadiscono in primo luogo che non si può considerare la caccia un'attività sportiva, in quanto non si tratta di disciplina riconosciuta dal CONI e si chiedono per quanti anni ancora si dovrà ripetere come la caccia al cinghiale sia un danno evidente per l'Agricoltura".

"La stessa Coldiretti invoca interventi risolutivi e ribadisce 'l'importanza di portare avanti la sperimentazione per la sterilizzazione temporanea degli animali, controllare le attività illegali circa l'immissione di questi esemplari, rivedere il sistema di contenimento selettivo, incentivare l'uso delle gabbie di cattura, semplificare le norme vigenti in materia di autodifesa del suolo, incentivare la pulizia e la coltivazione dei terreni incolti, cercando di trovare una volta per tutte una soluzione che permetta la convivenza con questi animali'".

"Il problema riemerge oggi in relazione ai provvedimenti decisi per contenere il Covid19 con l'assurda richiesta dell'Assessore Piana, tenuto conto che gli stessi cacciatori più responsabili ammettono come la “caccia in braccata” (proprio quella che Piana vuole difendere e ampliare) è sbagliata quando si sovrappone con il periodo degli amori. Si deve precisare ancora una volta come la “braccata”(azione coordinata di 10-15 uomini e cani che portano allo scovo del cinghiale e al suo successivo abbattimento) sia una modalità di caccia non selettiva che fa aumentare e non ridurre la popolazione di cinghiali perché rimuovendo gli individui di maggiore dimensione (gli adulti) si ha la conseguente riproduzione anticipata dei più giovani".

"Documenti scientifici, mai smentiti, da diversi anni indicano come si perseveri su strade sbagliate e la stessa Coldiretti precisa che “gli abbattimenti selettivi, quando necessari, devono essere effettuati esclusivamente da personale pubblico (ad. es. ex personale della Provincia) formato a livello tecnico in collaborazione con ISPRA(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)e in nessun modo in conflitto di interessi rispetto all'effettiva riduzione dei danni”. I cinghiali colonizzano rapidamente aree molto estese perché si riproducono velocemente: raggiunto il sesto mese di età, la madre partorisce in media una decina di piccoli".