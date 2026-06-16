Autostrade liguri, estate con meno cantieri: stop ai lavori sulle Riviere e A26 di nuovo a tre corsie

Entra nel vivo il piano di alleggerimenti dei cantieri più impattanti sulla rete autostradale della Liguria nel periodo estivo. In particolare sulla rete Aspi, al netto del nodo di Busalla dove è in atto la programmazione concordata con il territorio, è prevista fino al termine del Salone Nautico Internazionale di Genova la sospensione di tutte le manutenzioni sulle Riviere tra Sestri Levante e Savona, con il ritorno di tre corsie percorribili sulla A26 Voltri - Santhià. Non accadeva dal 2019.

Il punto della situazione è stato tracciato nel corso della riunione odierna riunione del tavolo di coordinamento dei cantieri autostradali, convocato da Regione Liguria insieme al Mit con i referenti dei concessionari autostradali Aspi e Concessioni del Tirreno-Autostrada dei Fiori, di Anas e Anci.

“Per la prima volta dopo tanti anni traguardiamo sulle tratte Aspi una configurazione estiva senza cantieri che si protrarrà fino alla prima settimana di ottobre - dichiara l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - Un quadro così positivo non lo vedevamo dal 2019, con le riviere totalmente libere da lavorazioni da Savona a Sestri Levante e da luglio il ritorno anche delle tre corsie percorribili sulla A26 in entrambe le direzioni. Si tratta di un’ottima notizia per il territorio della Valle Stura che ha sopportato molti disagi in questi anni e finalmente traguarda il ritorno a pieno regime di quest’arteria fondamentale per la Liguria”. Anche sulla rete di competenza di Concessioni del Tirreno/Riviera dei Fiori “sia in A10 sia in A12 sulle due Riviere da lunedì 27 luglio fino al 14 settembre saranno sospesi tutti i cantieri. Fino ad allora, a partire da luglio eventuali restringimenti di carreggiata verranno comunque rimossi nei fine settimana”.

Buone notizie anche per il nodo di Busalla sulla A7 dove le lavorazioni procedono secondo i tempi previsti con il completamento entro il 30 giugno dell’intervento nella galleria dei Giovi tra Bolzaneto e Busalla: a partire dal primo week end di luglio, e fino alla fine di agosto, in A7 resterà attivo il solo cantiere della galleria Monreale all’altezza di Ronco Scrivia, mentre sul nodo di Busalla saranno garantite due corsie per senso di marcia.



La rimozione pressoché totale dei cantieri traguarderà la prima settimana di ottobre, per facilitare gli spostamenti non solo nella stagione estiva ma anche in concomitanza con il Salone Nautico. A giugno l'assetto della rete sarà quello già in essere dal 25 aprile scorso, con A10 e A12 completamente libere, tre scambi a bretella sulla A26 con due corsie per senso di marcia sempre garantite e sulla A7 due scambi permanenti con una corsia per senso di marcia, fatte salve le domeniche, quando - grazie alla conformazione a bretella - nello scambio di Busalla vengono garantite due corsie in direzione Nord per facilitare i rientri.

Dal 30 giugno verranno rimossi gradualmente gli scambi sulla A26, che a partire dal fine settimana del 4-5 luglio e fino al 6 ottobre sarà completamente libera da cantieri, con tre corsie per senso di marcia tra il km zero, all’altezza dell’allacciamento con la A10, fino al km 45, all’altezza della diramazione con la D26.

Sempre a partire dal primo week end di luglio, e fino alla fine di agosto, in A7 resterà attivo il solo cantiere della galleria Monreale all’altezza di Ronco Scrivia, mentre sul nodo di Busalla saranno garantite due corsie per senso di marcia. A settembre la conformazione sulla rete resterà la stessa, con la sola aggiunta di una riduzione a una corsia sul nodo di Busalla, per la realizzazione delle rampe provvisorie necessarie ai lavori in partenza da ottobre.

In diverse fasi nell'arco estivo ci saranno inoltre restringimenti sulla rampa Cantore per il completamento della riqualifica delle barriere di sicurezza di Genova Ovest. I lavori termineranno a fine agosto e sono stati programmati nei mesi estivi approfittando del minor traffico cittadino in quel tratto.



Concessioni del Tirreno in vista dell’avvio dell’imminente periodo di esodo estivo, al fine di favorire la mobilità, ha messo a punto un piano estivo che prevede sia sulla tratta A10 Savona – Ventimiglia che sull’A12 Sestri Levante – Livorno la rimozione, entro le ore 14.00 di giovedì 30 luglio, di tutti i cantieri che comportano riduzioni del numero di corsie transitabili. Pertanto, da tale data e sino alle ore 12.00 di lunedì 14 settembre non sarà presente alcun cantiere durante le ore diurne (06.00-22.00) dal confine di stato (Ventimiglia) a Savona (tratta A10) e da Sestri Levante a Livorno (tratta A12).

Fa eccezione la strettoia ad un’unica corrente veicolare presente sulla diramazione A15 per La Spezia, direzione Santo Stefano Magra, dovuta a lavori ANAS per il completamento del terzo lotto della variante alla SS1 “Aurelia”.

Sino al 30 luglio, sia sulla tratta A10 che sulla tratta A12 di competenza, il piano operativo dei cantieri prevede un consistente alleggerimento rispetto gli anni passati: uno sforzo posto in essere dalla concessionaria che ha consentito di non avere scambi di carreggiata nelle ore diurne.