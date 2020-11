Savona, assolto perché il fatto non sussiste il poliziotto accusato di maltrattamenti

Era stato denunciato dall'ex convivente in Questura per maltrattamenti continui in famiglia nei suoi confronti e del bambino di lei ma il giudice Emilio Fois questa mattina in aula lo ha assolto.

Si è concluso così il procedimento nel quale era imputato, R.V., poliziotto in servizio negli uffici della Questura di Savona che era stato accusato di continui episodi di violenza familiare.

L'uomo, difeso dagli avvocati Emi Roseo e Vincenzo Scolastico, aveva sempre negato i fatti che gli erano stati contestati. Durante il processo la donna aveva confermato i soprusi che però non avevano convinto il giudice che ha deciso che il fatto non sussiste.

Le motivazioni del verdetto arriveranno entro 90 giorni.