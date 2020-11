Truffe agli anziani, il sindaco di Albenga: "Al minimo dubbio contattare il 112"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis lancia un appello ai cittadini, in particolare alle persone anziane, contro le truffe.

“Mi hanno informato che oggi a casa di una coppia di anziani residenti in zona Vadino si sono presentati due uomini che hanno tentato di entrare nella loro abitazione affermando di appartenere al comitato di quartiere. Ovviamente tutto falso - spiega il primo cittadino - Per fortuna la coppia di anziani non hanno creduto agli uomini e non hanno aperto la porta".

"Questa è tuttavia l’occasione per lanciare un accorato appello in particolare alle persone anziane spesso vittima di raggiri: in tutti i casi, in caso di dubbio, la raccomandazione è sempre quella di contattare il 112" conclude il sindaco.