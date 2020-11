Autostrade e Castellucci, la senatrice Botto (M5s): "Risposta di Toti evasiva e non pertinente"

Elena Botto, genovese, rappresentante del Movimento 5 Stelle al Senato, torna nel merito delle telefonate intercorse tra Toti e Castellucci.

Ricordiamo, infatti, che ieri, in merito alla vicenda legata al ponte Morandi di Genova, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto le dimissioni del Presidente di Regione in carica (tutti i dettagli QUI).

Commenta così, dunque, la senatrice Elena Botto: “Apprendiamo che dopo 24 ore arriva una prima risposta da Toti: una replica elusiva che è solo polvere negli occhi. Il caso richiamato da Toti infatti non riguarda la questione per la quale è stato chiamato in causa. Restiamo dunque in attesa di risposte pertinenti, se ce ne sono. In caso contrario ribadiamo che il presidente Toti dovrebbe dimettersi”.