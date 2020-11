Che sia un Buon 2021 con il calendario della Polizia di Stato

Il Calendario della Polizia di Stato 2021 sarà acquistabile, fino ad esaurimento scorte, anche on line, sul sito UNICEF, alla pagina www.regali.unicef.it .

I dodici scatti che comporranno il calendario della Polizia di Stato 2021 celebrano il 40° Anniversario della Legge n.121 del 1981 che ha profondamente riformato l’Amministrazione della pubblica sicurezza e istituito la Polizia di Stato.

Per l’acquisto on line il costo del Calendario è sempre di 8 euro per l’edizione da parete e di 6 euro per quella da tavolo al quale dovranno essere aggiunte le spese di spedizione. Il Calendario verrà consegnato direttamente a casa, esclusivamente sul territorio nazionale.

Si evidenzia che le somme versate per l’acquisto del calendario sosterranno il progetto “Emergenza Coronavirus” rivolto a bambini e adolescenti vulnerabili e una quota sarà devoluta al Fondo Assistenza per i colleghi della Polizia di Stato, in favore del Piano Marco Valerio.