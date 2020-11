Spostamenti dall'estero: nessun reato per chi entra in Italia, ma è necessaria l'autocertificazione

Ma negli ultimi giorni, ovvero da quando la Liguria è diventata zona arancione, tra queste domande, specialmente in un territorio come il finalese dove la presenza turistica straniera è massiccia anche in autunno, se n'è aggiunta una: ma se io non posso spostarmi nel comune più vicino e più grande del mio, se non per una motivazione considerata "valida" o "urgente", com'è possibile che sul territorio vi siano diverse vetture, anche camper stranieri?

La risposta arriva dagli articoli 6 e 7 del DPCM firmato dal presidente Conte il 3 novembre circa le misure per la limitazione degli spostamenti da e per l'estero e i relativi obblighi di dichiarazione, dove di fatto non vengono vietati gli spostamenti dagli altri Paesi membri dell'Unione Europea come Germania, Francia, Austria, Svizzera, Belgio, Slovacchia o Polonia, tanto per citare le nazionalità più presenti sul nostro territorio. Ma con alcune differenze.

Necessaria per chiunque un'autocertificazione che indichi le motivazioni della propria presenza e in quali territori si è transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia. Inoltre, per chiunque arrivi da Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Regno Unito è indispensabile presentare un tampone effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia e risultato negativo.

Un paletto quello per garantire la libera circolazione delle persone nel continente, indicato dall'Europa per garantire il rispetto della Convenzione di Schengen, come aveva spiegato ai nostri microfoni il rappresentante della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti (LEGGI QUI).

Insomma, chiunque arrivi dall'estero non commette alcun reato, sempre che si rispettino delle norme vigenti nella Regione o nel Comune in cui ci si trova.