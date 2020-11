Ciabatte e scarpe a ruba, "assalto" all'offerta del supermercato: succede anche a Savona

Scarpe a ruba, così come le ciabatte da uomo. Quasi in esaurimento invece quelle da donna.

Nella mattinata di ieri come avvenuto in molti altri punti vendita italiani, i clienti si sono "fiondati" nella nota catena tedesca presente anche a Savona per acquistare le calzature che hanno scatenato una vera e propria caccia per potersele accaparrare.

Una vendita, aperta eccezionalmente solo per un giorno, che ha visto azzerare in pochi minuti la scorta di un prodotto, a marca proprio del punto vendita, particolarmente atteso.

Alcuni giusto per avere nella propria collezione l'indumento dal costo di 12.99 euro, altri per poterli rivendere sul web a prezzi gonfiati.

Sul web non è mancata l'ironia e anche l'indignazione soprattutto perché in alcuni casi si sono verificati veri e propri assembramenti in un momento nel quale andrebbero evitati per via dell'emergenza sanitaria.