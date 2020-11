Alassio, sostegno alle locazioni: prorogato il bando

Sono pervenute diverse segnalazioni da cittadini in difficoltà per l'ottenimento dell'ISEE entro la data di scadenza dell'avviso per le domande di contributo per l'affitto fissata per il 20 novembre. Infatti diversi CAF operanti sul territorio di Alassio hanno ridotto gli orari di apertura causa emergenza epidemiologica Covid-19.

Per agevolare la cittadinanza si comunica che è prorogata al giorno 27 novembre ore 12.00 la presentazione delle domande.

L'Ufficio Politiche Sociali, per velocizzare la pratica, si rende disponibile per i cittadini che abbiano già presentato richiesta di ISEE a controllare sul portale dell'INPS l'elaborazione della stessa e a scaricarlo in formato cartaceo per i richiedenti.

E' occasione per ricordare di allegare alla domanda, pena esclusione, i seguenti documenti:

- Copia del documento d'identità in corso di validità;

- Attestazione ISEE del nucleo familiare

- Copia del Contratto di Locazione riportante gli estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate;

- Copia dell’eventuale comunicazione attestante l’aggiornamento del canone di locazione secondo l’indice ISTAT o altra documentazione atta a dimostrare l’importo effettivo del canone applicato;

- Copia Codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate.