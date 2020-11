Alcune idee originali per cene aziendali a Milano

Ci siamo, non manca molto al periodo delle cene aziendali. Il momento perfetto da condividere con i colleghi e i dirigenti per degustare una buona cena e trascorrere tutti insieme qualche ora di svago.

Oltre a essere un'ottima occasione per festeggiare, è indubbiamente un momento perfetto per permettere a tutti i dipendenti di conoscersi meglio, al di fuori del contesto lavorativo.

Cene aziendali originali

Non c’è nulla di più bello e divertente che tornare tutti un po’ bambini, almeno per una sera. Via libera quindi all’idea di una cena a tema quiz, dove giocare tutti insieme. Si dovrà organizzare un vero e proprio quiz, durante tutto il corso della cena. Tra una portata e l’altra, i diversi tavoli dovranno rispondere a delle domande. Sono tante le agenzie specializzate che organizzano cene a quiz, che allestiscono all’interno della location prescelta una serie di pulsantiere da mettere su ogni tavolo. Molto divertente l’idea di fare domande legate all’azienda. Ovviamente bisogna prevedere dei premi per i vincitori.

Una festa a tema anni ‘50/’60/’70 è senza dubbio un’idea vincente, un vero e proprio classico senza tempo. Prima di tutto bisognerà decidere su quali anni focalizzarsi, poi si dovrà scegliere le playlist perfetta.

Dopo aver scelto la musica, bisogna allestire al meglio la location: dagli addobbi agli striscioni, passando per i centrotavola, tutto dovrà richiamare alla decade prescelta. Infine si dovrà comunicare per tempo agli invitati che tipologia di dresscode adottare.

La cucina tradizionale per una cena aziendale perfetta

La cena con delitto è diventata molto di moda negli ultimi anni: perché non sceglierla per una cena aziendale? Unisce il teatro al gioco, alla collaborazione tra i diversi tavoli. La cena con delitto prevede uno spettacolo: in caso di cena aziendale si dovranno dividere i colleghi per squadra, e tutti insieme bisognerà scoprire l'assassino. Anche in questo caso è importante mettere in palio dei premi per i vincitori.

Infine un'altra idea originale può essere quella di organizzare una cena aziendale a colori. Basterà scegliere un colore, che vada oltre il solito nero o bianco, e farlo diventare il protagonista della serata. Ogni cosa dovrà essere del coloro prescelto; dagli addobbi, alla tavola, dai piatti, ai bicchieri, dall’outfit, al cibo. L’effetto WOW è assicurato!

