Manifestazione delle "Partite Iva" in piazza a Genova: "Incapacità irreversibili del governo, siamo qui per reagire"

In rappresentanza di tutte le partite Iva in Italia, alcune delegazioni sono scese in piazza, nel centro di Genova, per chiedere una maggiore sensibilità da parte del Governo verso questo cruciale settore produttivo.

“Siamo un gruppo molto affiatato che punta ad unire molti altri gruppi in Italia per combattere un governo che non ci ha mai dato nessun aiuto a parte piccoli incentivi ridicoli che hanno escluso il settore terziario, dagli artigiani alle gioiellerie” afferma Marina Gerola. “Vengono favorite le banche e l’on-line, ma mai le piccole imprese che sono la spina dorsale dell’economia italiana” aggiunge Gerola.

In piazza anche Roberto Biasotti, segretario nazionale di Italia Sovrana Movimento e responsabile nazionale della comunicazione. “Siamo stati invitati dalle Partite Iva e da Italia Unita - commenta - in considerazione di ciò che sta accadendo in Italia; terrei a precisare che si tratta di un’epidemia e non di una pandemia; non è un mio punto di vista, ma sono solo il portavoce di grandi scienziati e virologi; in altre parole il Covid-19 è come un’epidemia di influenza che ogni anno provoca migliaia di morti che non destano nessun allarme”.