"IlluminiAmo Savona", via all'iniziativa social per far splendere i terrazzi sotto le feste natalizie

"Lo scopo del gruppo è quello di invitare i savonesi che amano Savona ad accendere i balconi e le finestre con luci e decorazioni per illuminare Savona. In centro e in periferia illuminiAmo".

Questo l'obiettivo del gruppo Facebook "Illuminiamo Savona! I balconi di Natale a Savona" nato domenica scorsa dall'idea della cittadina savonese Barbara Bordo, sia perché in molte vie della città non verranno posizionate le luminarie e anche in maniera simbolica per festeggiare in modo diverso le festività durante l'emergenza Coronavirus.

Al momento dopo soli 3 giorni gli iscritti hanno superato le 800 unità e anche residenti fuori dal comune capoluogo hanno mostrato il loro apprezzamento per l'iniziativa.