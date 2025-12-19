Il welfare della gente di mare si rafforza: nuovo progetto sanitario per i marittimi

Nella mattinata di oggi si è riunito, presso la sede della Capitaneria di porto, il Comitato territoriale di Savona del welfare della gente di mare, organismo creato per promuovere iniziative a tutela dei marittimi che scalano i porti di Savona e Vado Ligure.

Nella realtà portuale savonese, il comitato è stato istituito il 10 febbraio 2010, senza scopo di lucro, impegnandosi ad attuare i principi fondanti della Maritime Labour Convention (MLC 2006) in materia di assistenza sociale, al fine di tutelare il benessere dei marittimi.

I membri del comitato hanno deliberato l’ammissione del Comune di Vado Ligure come nuovo associato e condiviso l’ampliamento del progetto, già in essere, denominato “point of care in Savona e Vado Ligure”.

Il progetto, che ad oggi prevede la fornitura di un servizio di prevenzione sanitaria mediante l’accompagnamento dei marittimi che ne facciano richiesta presso l’ambulatorio di Croce Rossa Italiana sito in via Scarpa a Savona, dove possono usufruire di assistenza medica e infermieristica per uno screening sanitario, verrà ampliato con ulteriori prestazioni a favore dei marittimi che scalano nei porti di Savona e Vado Ligure.

Tra le proposte da attuare nel prossimo anno ci sono una convenzione con laboratori di analisi sul territorio savonese e l’assistenza per i trasferimenti da e per i centri cittadini di Savona e Vado Ligure.

Il presidente, CV (CP) Matteo Lo Presti, ha infine ringraziato i componenti del comitato per la partecipazione e il prezioso sostegno del cluster marittimo nella realizzazione dei nuovi progetti.