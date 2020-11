Regione. L'assessore Benveduti scrive a Mise, Mit e Difesa: "Al più presto un incontro per le vertenze industriali savonesi"

"Abbiamo richiesto al più presto al governo un tavolo infra-ministeriale con l’obiettivo di rimettere al centro le questioni industriali e delle filiere savonesi, strategiche per l'intero territorio ligure, che non possiamo permetterci di disperdere". Lo dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, dopo aver firmato la lettera di richiesta di incontro in videoconferenza tra Regione Liguria, sindacato confederale e ministeri interessati (Mise, Mit e Difesa).



"La drammatica contingenza della crisi Covid-19 - aggiunge l'assessore - ha pesantemente aggravato la crisi economica di un territorio, come quello savonese, che ha subito nell'ultimo decennio le note politiche industriali scellerate che hanno portato alla perdita di molti posti di lavoro. Nel corso dei recenti incontri con le parti sociali, abbiamo raccolto la pressante esigenza di un nuovo confronto con tutti i soggetti coinvolti, governo in primis, al fine di essere aggiornati sugli ultimi sviluppi delle situazioni inerenti ai principali dossier aperti: Piaggio Aerospace, Bombardier, Funivie, Italiana Coke, Sanac, LaerH".



"L'incertezza lavorativa in questo momento storico, è ancor più accentuata in un'area che, come sappiamo, è stata in passato riconosciuta come area di crisi industriale complessa. Auspichiamo che i competenti ministeri diano al più presto risposte puntuali agli oltre 2000 lavoratori diretti ed altrettanti indiretti, che attendono da tempo di conoscere le sorti del proprio futuro" conclude Benveduti.