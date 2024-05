Forza Italia, Giacomo Robello nominato commissario cittadino di Varazze

Giacomo Robello è il commissario cittadino di Forza Italia per Varazze. 46 anni, varazzino d.o.c., è un medico Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dirigente Medico presso l'IRCCS Policlinico San Martino di Genova dove si occupa di Tumori Cutanei e Lesioni Complesse. In Consiglio comunale di Varazze ricopre il ruolo di consigliere di minoranza nel gruppo civico "Varazze Domani".

"Da sempre in Italia esiste una domanda di moderazione e considerato che il tentativo di creare un terzo polo non ha attecchito, sembra evidente che gli elettori continuino a pensare che l’offerta migliore sia quella rappresentata da Forza Italia nel campo del centrodestra", commenta Robello.

"Forza Italia sta riuscendo a essere attrattiva anche nei confronti di quegli elettori che, sono sicuro, torneranno a votare, apprezzando in questo nuovo corso del partito la sua capacità di rappresentare un centro credibile capace di riequilibrare le tendenza sovraniste all’interno della coalizione di centrodestra".

"Ringrazio Angelo Vaccarezza e Luigi Pignocca, che mi hanno voluto in questo ruolo; il mio compito sarà quello di lavorare e radicare Forza Italia sul territorio, tutelando e rendendo possibile il diritto di ogni cittadino a partecipare all’attività politica della città", conclude Robello.