Gestione dell'outdoor finalese, Simonetti (Scelgo Finale): "Superare il mugugno e affrontare insieme le criticità"

Non è caduta nel vuoto la sollecitazione proveniente nelle scorse ore dall'entroterra finalese ai candidati sindaco per le elezioni comunali del prossimo giugno con l'invito ad affrontare l'argomento turismo e outdoor, con tutte le implicazioni del caso, con un'ottica maggiormente comprensoriale.

La prima ad accogliere «volentieri la sollecitazione del sindaco di Calice Alessandro Comi» è la candidata alla carica di primo cittadino per la lista Scelgo Finale, Simona Simonetti.

Che poi condivide in buona parte le considerazioni del sindaco calicese: «Le grandi opportunità come l’outdoor hanno sempre delle criticità da risolvere. E i problemi difficilmente si risolvono da soli. Dobbiamo superare il mugugno e affrontare i problemi. O come diceva Don Milani: "il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia"».