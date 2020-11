Savona 2021, Marco Russo scende in campo e il Pd pare sia pronto ad appoggiarlo: “I partiti devono avere il tempo di maturare certi percorsi” (VIDEO)

“Ho visto segnali di apertura e di disponibilità al dialogo da parte del Pd e di altri partiti, dimostrano una situazione dei partiti disponibili a incamminarsi in una strada nuova. Naturalmente ci possono essere delle diversità di vedute all’interno com’è naturale che sia e forse è anche giusto. I partiti devono avere il tempo di maturare certi processi e percorsi”.

L’avvocato Marco Russo che ha confermato la sua candidatura a sindaco di Savona alle prossime elezioni comunali dopo la disponibilità dello scorso luglio (leggi QUI), a Savonanews ha confermato quindi l’appoggio del Pd dopo l’assemblea comunale di venerdì scorso auspicando che una frangia (che pare essere una minoranza) di esponenti dem ancora scettici sul suo nome poi confluiscano in una visione d’insieme per il futuro della città capoluogo.

“Sono convinto che se potrà evolvere questa disponibilità al dialogo ed insieme si potrà sviluppare una bella proposta per il futuro della città innovativa, vuole aggregare sul progetto e se questo avverrà possiamo davvero assicurare a Savona una bella prospettiva per il futuro” prosegue Russo.

Nel progetto per la città, che lo ha visto lavorare in un laboratorio insieme ad altri soggetti, Russo ha dato così vita alla sua “Patto per Savona” che ha al centro la salute, la città bella, i finanziamenti, i quartieri, il commercio, il turismo, l’alleanza città-porto, il campus universitario, il welfare e la cultura.

“Questa proposta porta innovazione e vorrei che fosse colta in tutta la sua pienezza, nell’approccio perché si propone di governare Savona avendo alle spalle una visione, una prospettiva di città giusta, dinamica e attrattiva che vogliamo costruire ma che guarda lontano, finalmente dare un po’ di respiro alla politica locale. È innovativa nel metodo, si proponga di aggregare e sviluppi i progetti insieme ai cittadini savonesi e anche un innovazione dal punto di vista politico, si propone di aggregare intorno a questa impostazione” prosegue il candidato alla carica di primo cittadino.

“Stiamo lavorando su tante linee progettuali, ci sono tante persone che vogliono darci una mano, stiamo realizzando delle modalità di lavoro, ho citato diverse volte i progetti salute, Savona città bella, i finanziamenti. Basiamo il nostro lavoro sulla serietà e quindi sulla fattibilità e l’approfondimento dei temi e anche sulle modalità per rendere concrete le proposte che vogliamo portare avanti - specifica Russo - il tema dei quartieri è una sfida futura, hanno una loro identità profondamente radicata, bisogna ridargli forza, slancio, vivibilità investendo sulla qualità urbana, sulle relazioni sociali e sulle attività che si possono svolgere”.

“Il commercio, vive una situazione di oggettiva crisi e malcontento, era già in difficoltà e si è aggravata con il Covid, occorre investire e scommettere sul rilancio, in due versanti: verso il turismo, è infatti un anello importante della proposta turistica che la città deve poter svolgere e anche come presidio di territorio, è una delle modalità con le quali si possono rilanciare i quartieri, è in crisi anche nelle periferie. Ci dovremo scommettere in maniera molto forte, stiamo lavorando insieme ai commercianti, rendendo tutto questo molto fertile” conclude Marco Russo.