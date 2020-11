Test rapidi effettuati dai medici di famiglia: lunedì 30 novembre via ai tamponi a Vado

Inizieranno da lunedì 30 novembre i medici di famiglia che effettueranno i tamponi rapidi antigenici nel tendone della Croce Rossa nel piazzale a Vado Ligure in via alla Costa.

La proposta lanciata dal medico di famiglia Raffaella Orlando aveva trovato il consenso sia da parte del sindaco Monica Giuliano, della pubblica assistenza vadese che dell'Asl2. E' stata data infatti la possibilità ai medici di medicina generale di effettuare i test rapidi ai loro pazienti oppure ai pazienti di altri colleghi, da lì l'iniziativa nata anche e soprattutto per non affollare gli studi medici.

Dopo le riunioni svolte tra i medici di famiglia e l'Asl2, l'iniziativa partirà dall'inizio della settimana prossima e vedrà coinvolti 6 medici di famiglia di Vado e Quiliano nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì.

"I tamponi arrivano dalla protezione civile e verranno distribuiti ma non saranno tantissimi perché saranno contingentati, circa 40 per ogni medico, se il tampone risulterà risulterà positivo il paziente verrà mandato a fare il tampone molecolare e non escludo che venga consegnato direttamente al medico di medicina generale. Per la sicurezza dei dottori verranno consegnati anche i dispositivi di protezione individuale come i camici, le mascherine, le visiere e i guanti" aveva dichiarato Giancarlo Conte, direttore del Distretto Sanitario Savonese dell'Asl2.

Entro il fine settimana l'Asl2 e il comune di Savona potrebbero decidere per far partire l'iniziativa anche nel piazzale di fronte al cimitero di Zinola.