Rimborso del canone in bolletta, ad Alassio è allerta per la truffa dei finti consulenti: "Non aprire a nessuno e chiamare il 112 in caso di necessità"

"Stanno girando ancora per Alassio un ragazzo e una ragazza che chiedono di vedere bolletta Enel per fare avere rimborsi del canone Rai per emergenza covid... Avvisate i vostri cari e le persone più anziane di non aprire che è una truffa". È questa la segnalazione diffusa su Facebook, precisamente sul gruppo 'Alassiowood', che invita a stare in guardia dal rischio di raggiri legati alla bolletta dell'Enel e al rimborso del canone Rai.