Elezioni Confcommercio, a qualche ora dal voto regna l'incertezza

Doveva effettuarsi l'assemblea lo scorso 27 febbraio ma l'emergenza sanitaria aveva stoppato tutto e quest'oggi quindi dopo le 15.30 si saprà se la Confcommercio Savona continuerà ad essere gestita, come negli ultimi 25 anni, dal presidente provinciale uscente Vincenzo Bertino oppure se a spuntarla sarà il presidente regionale del Silb Fabrizio Fasciolo.

In questa tornata, che si svolgerà eccezionalmente con il voto online in una piattaforma certificata (contestata già da diversi iscritti), la tensione pare essere alta, con una frangia di iscritti che sembra esserci schierata con l'esponente finalese del sindacato dei locali da ballo.

Bertino, 82 anni, in carica dal 1995, con un appoggio importante su Savona città e la Val Bormida, a gennaio aveva deciso di non ricandidarsi poi però il consiglio aveva espresso il suo nome e aveva accettato di scendere nuovamente in campo

Al voto parteciperanno i rappresentanti delle delegazioni territoriali presenti nei diversi comuni e i rappresentanti delle varie categorie che però sapranno solo nel primo pomeriggio quale peso avrà il loro voto in base al numero degli associati iscritti.

Verrà infatti votato il consiglio, la giunta (composta dal presidente e da 9 membri) e lo stesso presidente.