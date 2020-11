Savona, campo nomadi della Fontanassa. Meles (M5S): "Istituzionalizzato un abuso a spese dei savonesi"

A tornare sulla questione è il consigliere del Movimento 5 Stelle Manuel Meles, che spiega: "Arriva una variazione, deliberata d’urgenza dalla giunta con i poteri del consiglio comunale e ora soggetta a ratifica, per stanziare circa 3 milioni di euro per investimenti vari. È il colpo di coda pre-elettorale, quasi tutte risorse a disposizione dell’assessore Santi per interventi mai fatti in questi anni. La spesa per la manutenzione delle strade quasi triplica arrivando a 1,3 milioni di euro, 250 mila euro per manutenzione edifici scolastici, 280 mila per immobili comunali, 150 mila per interventi sulle acque bianche, e via così. Per inciso, tutti interventi in cui lo stanziamento è solo, per semplificare, figurativo e non ne viene prevista l’uscita effettiva né sul 2020, né sul 2021. Difatti sono previsti solo sulla parte di competenza e non sulla cassa. Infine 150 mila euro per l’adeguamento del campo nomadi, di cui 72 mila circa previsti da spendere già nell’anno in corso".

Quest'ultimo intervento era già stato pensato dalla precedente giunta, ma era stato stoppato all’inizio del mandato Caprioglio "e ora, improvvisamente, ritornato in auge a pochi mesi dalla fine del mandato".