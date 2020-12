Maltempo, ancora neve in Val Bormida: la decisione dei sindaci sulle scuole

Dopo una breve pausa, torno la neve in Val Bormida. Arpal ha diramato l'allerta con questa scansione: gialla dalle 00.00 alle 5.59, poi arancione dalle 6 alle 14.59, quindi gialla dalle 15 alle 20 di venerdì 4 dicembre.

Questa la decisione dei sindaci per quanto riguarda l'apertura degli edifici scolastici:

ALTARE: scuole aperte;

CAIRO MONTENOTTE: scuole aperte;

CALIZZANO: scuole chiuse.

"In conseguenza dell'allerta meteo nivologica diramata da Protezione Civile (si ricorda che l'arancione è la massima per neve) la Scuola di Calizzano per bimbe bimbi ragazze e ragazzi di Bardineto e Calizzano resterà chiusa nella giornata di venerdì 4 dicembre 2020. Seguiranno indicazioni da parte dall'Istituto Comprensivo circa l'attivazione della didattica a distanza" l'annuncio del sindaco Pierangelo Olivieri.

CARCARE: scuole aperte;

CENGIO: scuole aperte;

COSSERIA: "Scuola per ora aperta. Lo scuolabus in caso di difficoltà non andrà a Lidora Alta e neanche nel borgo di Rossi-Valle. Parte dell'area cimiteriale resterà chiusa. A seguire prossimi aggiornamenti" spiega il sindaco Molinaro;

MALLARE: scuole aperte;

MILLESIMO: scuole aperte.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.