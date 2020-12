La polizia Locale di Albenga arresta un 26enne con un grosso quantitativo di droga

Nella giornata di oggi il nucleo sicurezza urbana della polizia locale di Albenga ha arrestato un giovane italiano di 26 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana e hashish.

L'operazione, durata diverse settimane, ha preso il via dalla segnalazione di alcuni cittadini che avendo notato uno strano via vai nei pressi dell'abitazione del giovane, hanno prontamente allertato le forze dell'ordine.

Dopo una attenta osservazione da parte degli agenti della Polizia Locale di Albenga che ha portato a vedere a poco a poco confermati i dubbi e sospetti, oggi sono scattate le manette per il 26enne sorpreso nell'atto di cedere una dose di droga.

Gli accertamenti sono proseguiti attraverso la perquisizione domiciliare autorizzata dal PM durante la quale gli agenti hanno trovato una grossa quantità di droga. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Imperia.

Afferma l'assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "Continuano le attività poste in essere dalla polizia locale di Albenga volte a contrastare la microcriminalità ed in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'Amministrazione comunale ha investito e continuerà ad investire per fornire la polizia locale di tecnologie sofisticate e mezzi adeguati proprio a questo scopo. All'interno del nucleo operativo della nostra Polizia Locale abbiamo ottime professionalità specializzate per gli interventi volti a garantire la sicurezza urbana sul territorio. Le forze dell'ordine non permetteranno che Albenga diventi un centro smistamento di droga, questo deve essere un messaggio chiaro. Il nostro impegno continuerà ad andare in questa direzione e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che quotidianamente sono attive sul territorio e attente alle segnalazioni dei cittadini".