Toirano, la capogruppo Aicardi: "Falsa ogni accusa di frizioni all'interno della maggioranza, c'è piena unità di intenti"

Deni Aicardi, assessore e capogruppo di maggioranza del Comune di Toirano, replica così alle dichiarazioni odierne di Roberto Bianco, capogruppo dello schieramento Toirano - Non solo centro: "Leggo con sorpresa che il Cons. Roberto Bianco instilla il dubbio che non ci siano unità d’intenti nella maggioranza, quando invece è ormai palese a tutti la mancata compattezza e condivisione d’intenti della Minoranza. Il tema è complesso ed avrei gradito condividere i contenuti, prima in sede di consiglio comunale e non come al solito a mezzo social e mezzo stampa. Tuttavia, in qualità di capogruppo di maggioranza, sono doverosamente a puntualizzare alcune cose.

Sembrava scontato, ma leggere oggi le parole del Consigliere di minoranza Bianco circa dissapori in seno alla Maggioranza, mi impone l'obbligo come Capogruppo di mettere in chiaro alcune questioni.

Per prima cosa dal 27 maggio 2019, data della Nostra elezione, ad oggi la Maggioranza del Sindaco De Fezza si è caratterizzata per l'attività politica partecipativa del gruppo. Non è mai mancato da parte del Sindaco di condividere idee, propositi, azioni, e attività con tutti noi indipendentemente dalla carica ricoperta. Assessori e Consiglieri lavorano gomito a gomito quotidianamente ognuno per la propria "specializzazione" per risolvere i problemi che si presentano, dalle scuole, alla viabilità, all'edilizia, all'ambiente, al bilancio. Senza contare tutta l'attività svolta nel sociale che ci ha visti tutti insieme uniti contro la pandemia dettata dal Covid-19.

E di questa unità di intenti e di continuo confronto tra noi dobbiamo in primis ringraziare il Sindaco che instancabilmente ci sprona e ci aiuta a crescere nell'attività amministrativa.

Quando il Sindaco ci ha proposto di "allargare" il nostro gruppo di lavoro, perchè così dobbiamo intendere l'ingresso del Consigliere Mattoscio, al di là di alcune perplessità dovute al fatto che in campagna elettorale eravamo contrapposti e non con toni "teneri", abbiamo tutti accolto favorevolmente in quanto l'esperienza, le conoscenze e l'attività politica in passato del Consigliere porteranno sicuramente un valore aggiunto a Toirano.

Ricordiamoci sempre che il fine ultimo, al di là da di dove una persona si siede in Consiglio comunale, di chi si impegna in politica è poter il bene della propria comunità. E parlando con il consigliere Mattoscio è subito trapelata la sua volontà di portare un contributo fattivo e comunitario per Toirano.

Quindi non ci resta che dire "ben arrivato Giancarlo Mattoscio all'interno del nostro gruppo di lavoro".