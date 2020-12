Ore 17: di colpo si attivano le proiezioni architetturali nel "cuore" di Albenga (FOTO e VIDEO)

Dalle 17 di oggi pomeriggio, 6 dicembre, le proiezioni architetturali con le immagini natalizie sono tornate a far brillare di luci e di colori il centro storico di Albenga e i suoi monumenti.

Certo, niente grandi eventi aggregativi: lo scorso anno il "countdown" era stato impreziosito dalla performance della cantante Miriam Masala sul palco di piazza San Michele, dai canti natalizi dei bambini delle scuole cittadine e da tante altre esibizioni spettacolari.

In quella circostanza migliaia di persone avevano creato un fiume umano in tutte le piazze e vie del centro. Quest'anno non è proprio il caso di creare "bagni di folla", ma non importa: cambia la forma ma non la sostanza. E "la sostanza" è quella di voler celebrare, seppur un po' più distanti, un Natale che sia comunque di gioia e di serenità.

La vita non si ferma, si tratta solo di osservare qualche piccola precauzione per il bene di tutti: le vetrine dei commercianti saranno addobbate a festa, la musica inonderà le strade, le arti figurative saranno proiettate sui monumenti fino al 10 gennaio.