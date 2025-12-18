Weekend di festa ad Albenga il 20 e 21 dicembre: tra Babbo Natale e la castagnata degli Alpini

Il fine settimana prenatalizio di Albenga si apre sabato 20 dicembre, dalle 15:00 alle 18:30, con il tradizionale appuntamento “Incontra Babbo Natale” in Piazza San Michele. L'evento, nato dalla collaborazione tra Comune, Distaccamento dei Vigili del Fuoco, ANVVF e Protezione Civile, offrirà ai più piccoli la possibilità di ricevere il "Certificato di Buona Condotta" direttamente dalle mani di Babbo Natale.
Oltre all'aspetto ludico, il pomeriggio avrà un'importante finalità solidale: sarà infatti possibile sostenere l'associazione "Basta Poco", impegnata nel supporto ai bambini con fragilità.
I festeggiamenti proseguiranno domenica 21 dicembre in Piazza del Popolo, che per l'intera giornata ospiterà la Castagnata curata dal Gruppo Alpini, accompagnata da gonfiabili dedicati al divertimento dei bambini. Per favorire gli acquisti delle festività, i negozi del centro rimarranno aperti anche nella giornata festiva, permettendo a residenti e turisti di vivere la città in un clima di convivialità.
L’assessore al Turismo Camilla Vio, a nome dell’Amministrazione, ha espresso un sentito ringraziamento agli Alpini e a tutti i volontari che, con il loro servizio costante, rendono possibile la realizzazione di queste iniziative.