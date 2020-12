Vaccarezza ("Cambiamo"): "Sbigottito dal post di Stefano Giordano indirizzato al presidente Toti, su temi così delicati credo sia meglio lasciare da parte la polemica politica"

" Sono rimasto un po’ sbigottito leggendo su Facebook un post di Stefano Giordano indirizzato al presidente Giovanni Toti. Anzitutto perché si fa un bel po’ di confusione su vari temi slegati fra loro e non si capisce (o meglio si capisce, ma facciamo finta di no) se Giordano stia parlando come Vigile del Fuoco, come sindacalista o come politico del Movimento 5 Stelle, visto che ricopre tutte le parti in commedia ". Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ("Cambiamo").

"Comunque, su temi così delicati credo sia meglio lasciare da parte la polemica politica - prosegue Vaccarezza - I nostri Vigili del Fuoco, e con loro le forze dell’ordine, meritano massima attenzione e considerazione, perché non devo certo essere io a ricordare che ogni giorno mettono a repentaglio le loro vite per tutelare la nostra sicurezza. Nel merito, però, alcune considerazioni vanno fatte. Dice Giordano che il presidente Toti non ha difeso il servizio pubblico di elisoccorso, e lo fa mettendo di mezzo la politica e citando addirittura Salvini e l’ex assessore Viale. Eppure, il dato di fatto oggi ci dice che con le scelte messe in campo la capacità del servizio è raddoppiata, con l’elicottero dei Vigili del Fuoco ‘Drago’ di base a Genova e ‘Grifo’, con base a Villanova d’Albenga. Un risultato che non mi sembra da buttare via, anzi! Non capisco poi come si possa imputare a Toti e alla sua squadra di non aver investito sul dissesto idrogeologico: completato lo scolmatore del Fereggiano, si sta andando avanti a ritmo serrato per quello del Bisagno e per la nuova copertura di quest’ultimo. Opere fondamentali che stanno andando avanti amministrazione dopo amministrazione, proprio perché la polemica politica dovrebbe esserne lasciata al di fuori. E poi come dimenticare la recente approvazione del Piano di riparto dei fondi di Protezione Civile per il 2020, che ha visto distribuire 142 milioni di euro per 127 Comuni liguri, che potranno realizzare 299 interventi di difesa del suolo".