Varazze, auguri natalizi in francese e in inglese: sui social la protesta dei cittadini

Da qualche giorno sono state accese due scritte natalizie a Varazze nei pressi delle due rotonde centrali del paese e i varazzini si sono scatenati sui social.

"Bonne fetes", buone vacanze in francese, questo recita la prima frase presente nelle aiuole presenti nei pressi della rotatoria sull'Aurelia e "Happy new year", la seconda in inglese nella rotonda di via Carlo Nocelli.

Forti quindi le critiche dei cittadini a cui non è piaciuta la decisione di posizionare due frasi non in lingua italiana scatenando così il loro malcontento su Facebook. "Siamo per una città aperta e inclusiva ma la scritta nel luogo più visibile in francese proprio non ci sta. Buone feste e felice anno nuovo in italiano dove è stata posizionata? Forse negli uffici degli assessori?” il commento del consigliere di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti.