Calizzano, tamponi rapidi Covid: comune e medici al lavoro per organizzare il servizio

Tamponi rapidi per il Covid. Il comune di Calizzano al lavoro per organizzare questo servizio in collaborazione con i medici di base e pediatri operanti sul territorio. Questo l'annuncio del sindaco Pierangelo Olivieri.

"Il locale ritenuto idoneo per svolgere tale servizio sarebbe stato individuato presso il piano terra del palazzo comunale. Il test sarà effettuato all'esterno per garantire la massima sicurezza" spiega il primo cittadino.

"Sarà un'attività svolta dai singoli medici previo accordo e appuntamento con i propri pazienti" conclude il sindaco Olivieri.